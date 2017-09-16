Пять боев, в которых Головкин «разукрашивал» лица своим соперникам
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Youtube-канал Motivedia — Boxing вспомнил пять случаев, когда лицам оппонентов Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) изрядно доставалось в боях с казахстанским боксером, сообщает Sports.kz.
В подборку вошли видеофрагменты боев Головкина с Габриэлем Росадо (23−11, 13 КО), Келлом Бруком (36−2, 25 КО), Домиником Уэйдом (18−1, 12 КО), Мартином Мюрреем (35−4−1, 16 КО) и Мэттью Маклином (35−6, 22 КО).
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