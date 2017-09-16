Армагеддон в Лас-Вегасе. Почему бой Головкина и Альвареса нельзя пропустить

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В последние годы далеко не все топовые бои соответствуют уровню ожиданий. Но бой казахстанского средневеса Геннадия Головкина, обладателя титулов WBC, WBA, IBF и IBO, против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса обязательно войдет в историю. Оба не из тех, кто будет в ринге избегать боя или целыми раундами отсиживаться в крепкой обороне. Нас ждет красивый бокс двух панчеров, в котором на кону будет стоять многое для каждого из них.

ПОЧЕМУ ЭТОТ БОЙ ТОЧНО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

Это будет зрелище — даже для тех, кто не очень глубоко разбирается в боксе. Эти парни будут рубиться на ринге не на жизнь, а на смерть. Ставки для каждого очень высоки, взять хотя бы четыре пояса, которые будут стоять на кону — WBA super, IBO, WBC и IBF. Правда, титул WBC будет значить что-то только для Головкина, он либо его защитит, либо в случае его поражения — оставит вакантным. Дело в том, что Альварес, завоевав этот пояс и обязательного претендента в лице GGG, вызов не принял и пояс сдал. А теперь из-за конфликта с организацией не заберет себе его вновь даже в случае победы.

О возможных проблемах с судейством разговоры перед этим боем ходили не раз, и каждому из соперников для убедительности своего превосходства лучше побеждать досрочно. А значит, можно ждать крови. И, скорее всего, зрелищного нокаута. Тем не менее прогнозы на этот поединок делать сложно. Cценарий, при котором мы увидим все 12 раундов и победу одного из оппонентов по очкам, вполне возможен, поскольку на кону стоит слишком многое и боксеры будут осторожничать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/DeportesHOY?src=hash">#DeportesHOY</a> Canelo vs Golovkin Hace recordar época dorada del boxeo <a href="https://t.co/Qg3867AIPZ">https://t.co/Qg3867AIPZ</a> <a href="https://t.co/4GzBElO4ss">pic.twitter.com/4GzBElO4ss</a></p>— Periódico Hoy (@PeriodicoHoy) <a href="https://twitter.com/PeriodicoHoy/status/905163692052017152">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

50 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ АЛЬВАРЕСА, 33 — ДЛЯ ГОЛОВКИНА

Гонорары соперников обещают быть приличными, пусть они и не идут в сравнение с кушем, который сорвали в конце августа Мейвезер с Макгрегором, но все же это десятки миллионов долларов. По некоторым данным, Альварес получит около 50 миллионов, гонорар Головкина составит порядка 33 миллионов. В России бой по телевидению транслировать не будут, чтобы избежать возможности распространения сигнала в страны, где этот бой можно лишь купить в формате pay per view и тем самым избежать убытков.

Чуть больше недели понадобилось, чтобы распродать все билеты на этот бой. Победитель продвинется в рейтинге pound for pound и разместится среди первой тройки лидеров. Да и негласно будет признан одним из сильнейших вне зависимости от весовой категории.

Геннадий ГОЛОВКИН AFP 2017

ПОЧЕМУ ГОЛОВКИН КРУТ

Головкину 35 лет и он одержал победы во всех 37 своих боях. В большинстве случаев — 33 раза — он выигрывал досрочно. На стороне Головкина — огромный опыт чемпионских поединков, умение грамотно их вести, жесткий и мощный удар. Недаром о нем говорят как о средневесе с ударом тяжеловеса.

— Геннадий превращается в GGG, — написал Головкин в своем блоге за пару дней до поединка. — Пока я готовился к бою с Канело, о котором люди говорят как о важнейшем в моей карьере, мое тело и мой разум вместе готовились зайти в ринг. И когда я войду, это будет как акула в океане. Если ты заходишь в воду, акула это знает. Это ее дом. То же самое происходит, когда я захожу в ринг… Давай сделаем это.

Посмотрите его предыдущие бои, его красивые нокауты. Наконец, послужной список говорит сам за себя. Он — фаворит букмекеров.

— Многое было сказано перед этим боем, — отметил казахстанец. — Вы знаете, я уважаю Канело. Мы оба — сильные бойцы. Мы оба знаем, что это большой бой. Важный бой. Этот бой… Это не игра, это очень опасно. И мы оба это понимаем. Но я сделаю шаг (в ринг) как GGG и стану акулой. Это то, что берет верх. Мое тело помнит, что надо делать.

Перед боем Головкин и его супруга во второй раз стали родителями. Абель Санчес, тренер GGG, отпустил боксера в больницу к жене Алине. Но тот продолжил тренировку. Ребенок родился, а отец освободился спустя два часа после события. Возможно, когда малыш вырастет и прочитает эту историю, а потом пересмотрит памятный бой, он оценит этот поступок — в вопросе победы важным может оказаться каждый час, проведенный в зале.

ЧЕМ ОПАСЕН АЛЬВАРЕС

Альварес, которого все прозвали Канело — за рыжий цвет волос, моложе, ему 27 лет. На его счету 49 побед (33 нокаутом), одно поражение и ничья. Весьма впечатляющий список для столь молодого боксера. Это будет действительно самый сильный и самый опасный соперник в карьере Головкина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Presentan cinturón huichol para pelea Canelo-Golovkin <a href="https://t.co/szCw7i0wyq">https://t.co/szCw7i0wyq</a> <a href="https://t.co/KdlWFD5JP2">pic.twitter.com/KdlWFD5JP2</a></p>— Milenio Jalisco (@MilenioJalisco) <a href="https://twitter.com/MilenioJalisco/status/905158603048353792">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В его единственном проигранном бою — с Флойдом Мейвезером — мексиканец избрал не совсем верную тактику, а перестроиться по ходу боя так и не смог, но с тех пор он провел работу над ошибками. Удар у Альвареса, говорят, уступает удару Головкина. Тем не менее в его послужном списке почти столько же нокаутом.

— Каждую ночь я представляю нокаут. Каждую ночь перед сном представляю, как нокаутирую Головкина. Я готовлюсь к этому, тренируюсь для этого. Я не могу это предсказать, нокаут может случиться, а может нет. Но я к нему готовлюсь, — заявил Альварес Boxingscene.

Канело отлично работает в защите — плотный блок, уклоны и прижатый подбородок, бьет своевременные апперкоты, постоянно смещается, атакуя с неожиданных углов. К тому же, отличается своей скоростью.

Это будет действительно очень интересное противостояние. Кто знает, возможно, одним боем дело здесь не кончится.