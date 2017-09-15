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https://sport.mail.ru/news/boxing/31023223/
15 сентября 2017, 23:28 | Бокс | Vesti.kz

Головкин и «Канело» прошли официальную процедуру взвешивания перед боем

В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ее итогам вес Головкина составил 160 фунтов, а «Канело» — 160 фунта. Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов (72,57 килограмм).

Ранее тренер мексиканского боксера Эдди Рейносо рассказал, сколько «Канело» будет весить в бою с Головкиным.

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
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Головкин vs Альварес: ждем нокаута

Головкин vs Альварес: ждем нокаута

В эти выходные в Лас-Вегасе состоится одно из самых ожидаемых событий мира бокса в этом году. Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин из Казахстана выйдет на ринг против мексиканца Сауля Альвареса. Поединок пройдет, когда в Москве будет раннее утро воскресенья, 17 сентября.
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16 сентября

Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем

Казахстан, алга! Кто выиграет - знает только бог! - Геннадий Головкин перед боем с "Канело"

Головкин и "Канело" показали одинаковый вес на официальной процедуре взвешивания перед боем