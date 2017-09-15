Головкин и «Канело» прошли официальную процедуру взвешивания перед боем
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Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По ее итогам вес Головкина составил 160 фунтов, а «Канело» — 160 фунта. Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов (72,57 килограмм).
Ранее тренер мексиканского боксера Эдди Рейносо рассказал, сколько «Канело» будет весить в бою с Головкиным.
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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