Головкин и «Канело» прошли официальную процедуру взвешивания перед боем

По ее итогам вес Головкина составил 160 фунтов, а «Канело» — 160 фунта. Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса — до 160 фунтов (72,57 килограмм).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">160 lbs <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> ??<br><br>RT if you're with <a href="https://twitter.com/hashtag/GGG?src=hash">#GGG</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://t.co/MzhColIR2L">https://t.co/MzhColIR2L</a> <a href="https://t.co/b8n6LLwahX">pic.twitter.com/b8n6LLwahX</a></p>— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing/status/908790581412872192">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее тренер мексиканского боксера Эдди Рейносо рассказал, сколько «Канело» будет весить в бою с Головкиным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Canelo">@Canelo</a> 160 lbs ???<br><br>RT if you're with <a href="https://twitter.com/hashtag/Canelo?src=hash">#Canelo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://t.co/MzhColIR2L">https://t.co/MzhColIR2L</a> <a href="https://t.co/Pax9heUqj4">pic.twitter.com/Pax9heUqj4</a></p>— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing/status/908790860522782720">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.