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15 сентября 2017, 21:29 | Бокс | Vesti.kz

Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо официально объявили о бое

Чемпион мира по втором полулегком весе по версии WBО украинец Василий Ломаченко в следующем бою встретится с обладателем титула WBA (Super) во втором легчайшем весе кубинцем Гильермо Ригондо, передает корреспондент Vesti.kz.

Официально об этом объявили сами Ломаченко с Ригондой и промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы украинца. Поединок пройдет 9 декабря на арене Madion Square Garden в Нью-Йорке.

«Мы дадим фанатам то, что они хотят. Давай сделаем это, Гильермо!» — написал Ломаченко в твиттере.

«Это официально, ребята. 9 декабря. #RigoLoma2017. Я не боюсь. Василий Ломаченко не выбрал легкий путь, как некоторые из трусов в боксе. Респект», — написал Ригондо.

Отметим, что Ломаченко и Ригондо являются двукратными олимпийскими чемпионами.
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