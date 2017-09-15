Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо официально объявили о бое

Официально об этом объявили сами Ломаченко с Ригондой и промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы украинца. Поединок пройдет 9 декабря на арене Madion Square Garden в Нью-Йорке.

«Мы дадим фанатам то, что они хотят. Давай сделаем это, Гильермо!» — написал Ломаченко в твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We are giving the fans what they want. Let's do this <a href="https://twitter.com/RigoElChacal305">@RigoElChacal305</a> . <a href="https://twitter.com/hashtag/honored?src=hash">#honored</a></p>— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) <a href="https://twitter.com/VasylLomachenko/status/908746892527448066">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Это официально, ребята. 9 декабря. #RigoLoma2017. Я не боюсь. Василий Ломаченко не выбрал легкий путь, как некоторые из трусов в боксе. Респект», — написал Ригондо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It if official guys. <a href="https://twitter.com/hashtag/Dec9?src=hash">#Dec9</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RigoLoma2017?src=hash">#RigoLoma2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NotAfraid?src=hash">#NotAfraid</a> <a href="https://twitter.com/VasylLomachenko">@VasylLomachenko</a> didn't took d easy way out like some cowards on boxing. <a href="https://twitter.com/hashtag/Respect?src=hash">#Respect</a>! <a href="https://t.co/PwT8PPWDKz">pic.twitter.com/PwT8PPWDKz</a></p>— Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) <a href="https://twitter.com/RigoElChacal305/status/908734489622282241">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что Ломаченко и Ригондо являются двукратными олимпийскими чемпионами.