WBA назначила бой между российским боксером Биволом и шведом Джеком за пояс чемпиона мира

Торги назначены на 25 сентября. Они пройдут в штаб- квартире организации в Панаме.

Ранее в июле WBA приняла решение устроить торги на проведение боя между 26-летний Биволом и действующим на тот момент обладателем пояса британцем Натаном Клеверли. Позднее организация разрешила Клеверли провести защиту против Джека 26 августа. Условием проведением это боя было то, что победитель поединка должен был встретиться с Биволом.

Джек завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, нокаутировав Клеверли в пятом раунде.