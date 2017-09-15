Трансляцию поединка GGG c Альваресом организуют на Astana Marathon
На месте сбора участников и болельщиков марафона в районе выставочного комплекса «ЭКСПО» обещают установить
LED-экран.
Для участников и болельщиков Astana Marathon 2017, который пройдет 17 сентября, будет организована прямая трансляция поединка Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, сообщает организатор марафона One Steppe Ahead.
«Учитывая, что в день марафона многие казахстанцы захотят наблюдать бой Геннадия Головкина с Саулем “Канело” Альваресом, на территории старт/финиш-городка по инициативе акимата Астаны будет установлен
Расположение старт/финиш-городка: пересечение улиц Рыскулова и Туркестана напротив выставочного комплекса «ЭКСПО». Начало забега в 07:00, окончание — в 13:00.
Ранее сообщалось, главный поединок GGG и «Канело» начнется 17 сентября в 08:50 по времени Астаны. Прямая трансляция ожидается на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».
Astana Marathon проводится с 2009 года и в прошлом году собрал более 4,5 тысячи участников, среди которых были известные казахстанские политики и спортсмены: Карим Масимов, Адильбек Джаксыбеков, Серик Сапиев, Владимир Винокуров.
Сообщается, что в этом году в марафоне примут участие бегуны из Кении Саймон Кипругут Кируй, Генри Кипсанг и Чебой Хильда Джепкогей. Их присутствие обязывает организаторов Astana Marathon сертифицировать маршрут при содействии специалиста Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Участникам Astana Marathon 2017 предлагаются дистанции 42,2 км и 21,1 км в возрасте от 18 лет и старше, эстафетный марафон и 10 км — от 16 лет и старше, а также скандинавская ходьба.
«Также во время забега ожидается установление рекорда для Астаны и СНГ. Саймон Кипругут Кируй под руководством тренера Филипа Кипроно готовится одолеть дистанцию в 42,2 км за 2 часа 10 минут в Астане, тем самым “побить” свой личный рекорд (02:12:22)», — отмечается в
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