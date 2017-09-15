Трансляцию поединка GGG c Альваресом организуют на Astana Marathon

Для участников и болельщиков Astana Marathon 2017, который пройдет 17 сентября, будет организована прямая трансляция поединка Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, сообщает организатор марафона One Steppe Ahead.



«Учитывая, что в день марафона многие казахстанцы захотят наблюдать бой Геннадия Головкина с Саулем “Канело” Альваресом, на территории старт/финиш-городка по инициативе акимата Астаны будет установлен LED-экран с прямой трансляцией поединка. У каждого будет возможность не только поддержать марафонцев, но и поболеть за GGG в многотысячной толпе бегунов. Кроме того, к началу боя атлеты на самую короткую дистанцию в 10 км и самые быстрые атлеты дистанций 21,1 км и 42,2 км уже будут находиться перед экраном», — отмечается в пресс-релизе.



Расположение старт/финиш-городка: пересечение улиц Рыскулова и Туркестана напротив выставочного комплекса «ЭКСПО». Начало забега в 07:00, окончание — в 13:00.



Ранее сообщалось, главный поединок GGG и «Канело» начнется 17 сентября в 08:50 по времени Астаны. Прямая трансляция ожидается на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».



Astana Marathon проводится с 2009 года и в прошлом году собрал более 4,5 тысячи участников, среди которых были известные казахстанские политики и спортсмены: Карим Масимов, Адильбек Джаксыбеков, Серик Сапиев, Владимир Винокуров.



Сообщается, что в этом году в марафоне примут участие бегуны из Кении Саймон Кипругут Кируй, Генри Кипсанг и Чебой Хильда Джепкогей. Их присутствие обязывает организаторов Astana Marathon сертифицировать маршрут при содействии специалиста Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).



Участникам Astana Marathon 2017 предлагаются дистанции 42,2 км и 21,1 км в возрасте от 18 лет и старше, эстафетный марафон и 10 км — от 16 лет и старше, а также скандинавская ходьба.



«Также во время забега ожидается установление рекорда для Астаны и СНГ. Саймон Кипругут Кируй под руководством тренера Филипа Кипроно готовится одолеть дистанцию в 42,2 км за 2 часа 10 минут в Астане, тем самым “побить” свой личный рекорд (02:12:22)», — отмечается в пресс-релизе организаторов.