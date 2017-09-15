«Приготовимся к драке». Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с «Канело»
Экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Запись об этом Ковалев разместил у себя в твиттере, при этом добавив запатентованную фразу знаменитого
Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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