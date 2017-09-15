«Приготовимся к драке». Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с «Канело»

Запись об этом Ковалев разместил у себя в твиттере, при этом добавив запатентованную фразу знаменитого ринг-анонсера Майкла Баффера «Let’s get ready to rumble» («Приготовимся к драке»).

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">My trip from Moscow to Las Vegas for <a href="https://twitter.com/hashtag/caneloggg?src=hash">#caneloggg</a>. Let's get ready to rumble?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Krusher?src=hash">#Krusher</a> <a href="https://t.co/UYuPf1SyKv">pic.twitter.com/UYuPf1SyKv</a></p>— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) <a href="https://twitter.com/KrusherKovalev/status/908623484376494081">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>