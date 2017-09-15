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15 сентября 2017, 15:08 | Бокс | Vesti.kz

«Приготовимся к драке». Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с «Канело»

Экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Запись об этом Ковалев разместил у себя в твиттере, при этом добавив запатентованную фразу знаменитого ринг-анонсера Майкла Баффера «Let’s get ready to rumble» («Приготовимся к драке»).

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
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