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https://sport.mail.ru/news/boxing/31018275/
15 сентября 2017, 14:51 | Бокс | Sports.kz

Что тренер говорит Головкину перед каждым боем

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) поделился ожиданиями от самого важного боя в своей карьере — против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Я очень взволнован и с нетерпением жду этого боя, я готов к нему. В конце концов, это моя работа, и она мне нравится.

Очевидно, что все великие бойцы всегда в отличной физической форме, но ментальный аспект также очень важен: ты должен быть мотивирован, и бой с «Канело», несомненно, придает мне мотивации. Главным в этом поединке будет оставаться сконцентрированным. Мой тренер всегда говорит мне перед каждым боем: «Терпение… Просто будь терпеливым». Так что я не позволю себе отвлекаться на то, что это большое событие — просто буду драться, как обычно, — сказал Головкин.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.465, ничья — 26.

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