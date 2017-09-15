Что тренер говорит Головкину перед каждым боем
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) поделился ожиданиями от самого важного боя в своей карьере — против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Я очень взволнован и с нетерпением жду этого боя, я готов к нему. В конце концов, это моя работа, и она мне нравится.
Очевидно, что все великие бойцы всегда в отличной физической форме, но ментальный аспект также очень важен: ты должен быть мотивирован, и бой с «Канело», несомненно, придает мне мотивации. Главным в этом поединке будет оставаться сконцентрированным. Мой тренер всегда говорит мне перед каждым боем: «Терпение… Просто будь терпеливым». Так что я не позволю себе отвлекаться на то, что это большое событие — просто буду драться, как обычно, — сказал Головкин.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на
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