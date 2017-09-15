Виктор Демьяненко: У Головкина больше шансов на победу

По мнению известного в прошлом боксера, GGG необходимо провести этот бой совсем в другом ключе, нежели это было против Дэниэла Джейкобса..



«Нам предстоит увидеть очень интересный бой, во всяком случае я этого ожидаю. Головкин, как мы знаем, очень силен. Канело тоже непростой. У мексиканца очень много разных технических наработок, и у Головкина отработать так, как в последнем бою с Джейкобсом, не получится. В том бою он был немного “зажатым”, думаю, в бою с Канело нужно наносить больше ударов и тогда все пойдет, как надо», — говорит эксперт..



Говоря о сопернике «GGG», Демьяненко считает Канело очень непростым оппонентом.



«Просто так победу он не отдаст — это точно. Ведь на кону все титулы Головкина. Нашему боксеру придется приложить максимум усилий для победы над мексиканцем. Я посмотрел последний бой Альвареса, он хорошо работает “на ножках”, грамотно умеет отходить с ударами, и в целом держит ситуацию под контролем. Перед Головкиным нельзя стоять, и он вряд ли будет это делать», — отмечает представитель ФПБ.



«Думаю, тактически Канело очень хорошо подготовлен, — продолжает он. — К сожалению, не присутствовал на сборах Головкина, и не могу ничего сказать о его стратегии на бой. Будет неправильным давать оценку готовности обоим боксерам, так как мы не видим всего процесса подготовки. Но, думаю, оба боксера готовы к бою. Каждый должен выходить на него во всеоружии».



Вместе с тем, Демьяненко уверен в победе соотечественника. «Головкин обязан побеждать. Потому что у него отличная любительская школа, наша казахская. Следуя нашим казахским традициям, он должен проявить себя во всех отношениях. Мнение о том, что Канело может переиграть Головкина в функциональном плане по причине более молодого возраста, но думаю, все у GGG получится. Ему необходимо будет проявлять себя до конца и быть готовым ко всем 12 раундам. Я уверен, Головкин также функционально хорошо подготовился к этому важнейшему поединку».



Опытный эксперт считает преждевременным делать какие-то прогнозы, а уж тем более предсказывать нокаут и раунд, в котором это может произойти. «Будет ли нокаут? В бою с такими боксерами можно ожидать всего. Во всяком случае, я хотел бы посмотреть бой до конца. Я все-равно склоняюсь ко мнению, что Головкин более подготовлен в плане серийности ударов и различных заготовок. А делать прогноз в каком раунде будет нокаут — мы не имеем право так оценивать, потому что, повторю, мы не видим подготовку ни того, ни другого», — отметил Демьяненко.



Вице-президент Федерации профессионального бокса РК также сказал свое мнение по поводу присуждения победы Альваресу в случае, если бой продлится все отведенные ему 12 раундов.



«Я в этом не уверен абсолютно. Если бой продлится все 12 раундов, думаю, у Головкина больше шансов получить победу. Это не Мейвезер, который может весь бой “отбегаться”. С этими боксерами такой вариант не пройдет, они оба бьющие. Так что, будем смотреть и оценивать уже непосредственно по самому ходу боя», — сказал Демьяненко.



Напомним, титульный бой между Геннадием «GGG» Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.