Абель Санчес объяснил, почему Головкин превосходит «Канело» в мексиканском стиле

— Мексиканский стиль Головкина — как его точнее охарактеризовать?

— Мексиканский стиль — это агрессивно-защитный стиль, который нравится болельщикам. Но я хочу сказать, что мексиканский стиль очень похож на казахстанский стиль. Если говорить о тех казахстанцах, которых я видел на Олимпиаде, которых видел в зале, они очень агрессивно ведут бои. Жаль, что профессиональный бокс в Казахстане не так развит. А мы стараемся доставить удовольствие болельщикам.

— То есть Геннадий боксировал в мексиканском стиле еще до встречи с Вами?

— Хочу сказать, что мне было очень легко донести до него, что я хочу видеть. Потому что у него уже была та самая агрессивность в казахстанском стиле. Он был в Германии три года, и там немного его изменили. Но, когда он пришел ко мне, у него была база в виде казахстанского стиля, который я немного трансформировал.

— Когда начался тренировочный лагерь перед боем с Альваресом, над улучшением каких качеств вы с Геннадием стали работать в первую очередь?

— Мы начали лагерь 1-го июля. Но это всего лишь продолжение того, что мы делали в прошлом. Отметили, конечно, моменты, которые хотим сделать в этом бою. Но это не работа нескольких недель, мы ведь уже около семи лет вместе. Хочу отметить, что Геннадий на сто процентов верен себе. И он готовится к тому, что может преподнести ему «Канело».

— Почему мексиканский стиль Головкина лучше мексиканского стиля «Канело»?

— Потому что он бьет тяжелее. Потому что казахстанская генетика дала ему очень сильные руки.

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.