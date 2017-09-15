Абель Санчес объяснил, почему Головкин превосходит «Канело» в мексиканском стиле
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему мексиканский стиль GGG лучше, чем у Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
— Мексиканский стиль Головкина — как его точнее охарактеризовать?
— Мексиканский стиль — это
— То есть Геннадий боксировал в мексиканском стиле еще до встречи с Вами?
— Хочу сказать, что мне было очень легко донести до него, что я хочу видеть. Потому что у него уже была та самая агрессивность в казахстанском стиле. Он был в Германии три года, и там немного его изменили. Но, когда он пришел ко мне, у него была база в виде казахстанского стиля, который я немного трансформировал.
— Когда начался тренировочный лагерь перед боем с Альваресом, над улучшением каких качеств вы с Геннадием стали работать в первую очередь?
— Мы начали лагерь 1-го июля. Но это всего лишь продолжение того, что мы делали в прошлом. Отметили, конечно, моменты, которые хотим сделать в этом бою. Но это не работа нескольких недель, мы ведь уже около семи лет вместе. Хочу отметить, что Геннадий на сто процентов верен себе. И он готовится к тому, что может преподнести ему «Канело».
— Почему мексиканский стиль Головкина лучше мексиканского стиля «Канело»?
— Потому что он бьет тяжелее. Потому что казахстанская генетика дала ему очень сильные руки.
Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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