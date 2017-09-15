Сондерс на пресс-конференции показал Монро видео его поражения Головкину
Британский боксер Билли Джо Сондерс и его соперник из США провели финальную
пресс-конференцию перед поединком в Лондоне, сообщает Sports.kz.
Сондерс в очередной раз решил напомнить Монро про то, как тот проиграл техническим нокаутом Геннадию Головкину в 2015 году. Во время своей речи Билли Джо достал телефон и показал видео того поединка американцу.
«Ты помнишь это? Я лгу или ты не говорил, что сдался? Помнишь, что ты чувствовал в том бою?», — обратился британец к своему оппоненту.
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