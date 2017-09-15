Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31017643/
15 сентября 2017, 14:20 | Бокс | Sports.kz

Сондерс на пресс-конференции показал Монро видео его поражения Головкину

Британский боксер Билли Джо Сондерс и его соперник из США провели финальную пресс-конференцию перед поединком в Лондоне, сообщает Sports.kz.

Сондерс в очередной раз решил напомнить Монро про то, как тот проиграл техническим нокаутом Геннадию Головкину в 2015 году. Во время своей речи Билли Джо достал телефон и показал видео того поединка американцу.

«Ты помнишь это? Я лгу или ты не говорил, что сдался? Помнишь, что ты чувствовал в том бою?», — обратился британец к своему оппоненту.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Приготовимся к драке». Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с «Канело»

«Приготовимся к драке». Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой Головкина с «Канело»

Экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев вылетел из Москвы в Лас-Вегас на бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
14 сентября

Головкин получит рекордный гонорар за бой с Альваресом

Король без свиты. Почему Геннадия Головкина не признали лучшим боксером планеты?

Трансляцию боя Головкин - Альварес не покажут в России