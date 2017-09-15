Ермахан Ибраимов: Мырзагали Айтжанов золотыми буквами вписал свое имя в историю казахстанского спорта

— С большим интересом наблюдал за боями наших боксеров на чемпионате Мира. В целом, все наши спорстмены оставили приятное впечатление. Все бились на высоком уровне, с большим желанием победить. После Олимпиады в составе сборной Казахстана произошли серьезные изменения, на смену бывшим лидерам пришли новые имена. То, что в обновленном составе наша команда смогла завоевать 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы — серьезное достижение. В отсутствие таких лидеров, как Данияр Елеусинов, Жанибек Алимханулы, Адильбек Ниязымбетова, Казахстан сумел добиться высоких результатов на крупном турнире.



— Кого из молодых казахстанских боксеров Вы могли бы выделить?

— Думаю, что наши парни сделали все, что могли. Порадовало то, с каким большим желанием и стремлением к победе боксировали казахстанцы. Правильный настрой всегда имеет важнейшее значение. Поэтому не хотел бы кого-то отдельно выделять.



— В последние годы часто говорят о противостоянии казахстанских и узбекских боксеров…

— Думаю, что хорошая конкуренция — это только к лучшему. Очевидно, что узбекские боксеры добились больших высот в боксе за последнее время. В то же время мы знаем, как много споров вызвали итоги боев на Олимпиаде. А на чемпионате Азии узбекские боксеры выступали в роли хозяев ринга, и это сыграло роль в том, что им удалось показать отличный результат. Однако чемпионат Мира — это совсем другой турнир, и здесь подобного им не удалось.



Я бы посмотрел на этот вопрос с другой стороны. Некоторые узбекские боксеры, которые одолели наших на Азии, проиграли казахстанцам на чемпионате Мира… У нас молодая команда. Нужно еще время, чтобы ребята набрались опыта, отточили свое мастерство. Со временем казахстанские боксеры докажут свое превосходство. Простой пример: помимо Кайрата Ералиева и Василия Левита, все представители казахстанской команды еще молоды. Для многих из них это был дебютный чемпионат Мира. При этом Абильхан Аманкул и Камшыбек Кункабаев смогли выиграть серебряные награды, и это свидетельствует о том, что они способны реализовать свой потенциал. Поэтому думаю, что у нас еще все впереди.



— За каждыми значимыми успехами стоит огромный труд. В этой связи хотелось бы попросить Вас поделиться мнением о работе тренерского штаба национальной сборной Казахстана во главе с Мырзагали Айтжановым, под руководством которого наши боксеры вновь подтвердили высокий класс отечественной школы бокса.

— Думаю, не станет преувеличением сказать, что Мырзагали Айтжанов вписал свое имя золотыми буквами в победную историю казахстанского спорта. Он внес огромный вклад в нынешние успехи наших боксеров на мировой арене. Приняв национальную сборную перед Олимпиадой в Лондоне, Айтжанов уже третий олимпийский цикл ведет наших ребят к большим свершениям. Нет смысла перечислять огромное количество наград, которые были завоеваны казахстанцами за это время. Куда бы ни отправилась сборная Казахстана, она всегда возвращается с медалями. Это еще раз подтверждает правильность выбранного курса и того, что тренерский штаб сборной Казахстана всегда отлично готовит наших ребят к крупным турнирам. Не случайно АИБА дважды признавала Мырзагали Айтжанова лучшим тренером мира. Подобного удостаивается далеко не каждый…