Его особенностью станет изображение обоих боксеров по сторонам пояса. Изображение пояса опубликовано в официальном твиттере президента WBA Жилберто Мендосы.

В предстоящем бою Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира среднем весе — по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. При этом Альварес отказался претендовать на пояс WBC, но выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют специальный пояс WBC, выполненный в мексиканско-казахстанском стиле, и звание линейного чемпиона мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Boxeo?src=hash">#Boxeo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GolovkinCanelo?src=hash">#GolovkinCanelo</a> Un cinturón especial para una pelea especial <a href="https://twitter.com/hashtag/Golovkin?src=hash">#Golovkin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Canelo?src=hash">#Canelo</a> <a href="https://t.co/RHWBkHVXSW">pic.twitter.com/RHWBkHVXSW</a></p>— Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) <a href="https://twitter.com/GilberticoWBA/status/908536697402531841">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что специальные пояса WBC и WBA являются «декоративными», то есть они действуют всего один бой и их не надо защищать.