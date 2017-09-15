Победитель боя Головкин — «Канело» получит специальный пояс от WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила специальный чемпионский пояс для победителя боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
Его особенностью станет изображение обоих боксеров по сторонам пояса. Изображение пояса опубликовано в официальном твиттере президента WBA Жилберто Мендосы.
В предстоящем бою Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира среднем весе — по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. При этом Альварес отказался претендовать на пояс WBC, но выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют специальный пояс WBC, выполненный в
Отметим, что специальные пояса WBC и WBA являются «декоративными», то есть они действуют всего один бой и их не надо защищать.
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в
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