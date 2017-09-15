Леффлер высказался по поводу боя Головкин — Сондерс
Управляющий директор К2 Promotions Том Леффлер оценил шансы на проведениен объединительного боя Геннадия Головкина с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz.
— Если первый бой [Головкина и Альвареса] выйдет жарким, и оба парня захотят устроить реванш, то мы увидим реванш. Если GGG победит, а «Канело» захочет немного отдохнуть, тогда можно было бы сделать поединок с Сондерсом. Билли Джо — из тех парней, что являются потрясающими боксерами, если находятся в форме и мотивированы к битве.
К сожалению, он куда больше говорит о встрече с GGG, чем
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