— Если первый бой [Головкина и Альвареса] выйдет жарким, и оба парня захотят устроить реванш, то мы увидим реванш. Если GGG победит, а «Канело» захочет немного отдохнуть, тогда можно было бы сделать поединок с Сондерсом. Билли Джо — из тех парней, что являются потрясающими боксерами, если находятся в форме и мотивированы к битве.

К сожалению, он куда больше говорит о встрече с GGG, чем по-настоящему подписывает контракт. В июне мы вплотную подошли к их поединку в Казахстане, но бой Головкина с Джейкобсом вышел 12-раундовым и тяжелым физически. Для GGG было невозможно драться [в июне], когда мы говорили о возможности встретиться с «Канело» в сентябре. Объединительный бой всегда был мечтой Геннадия, так что если он добьется успеха 16 сентября, то мы с Фрэнком Уорреном сядем и все обсудим, — сказал Леффлер, слова которого приводит Express.co.uk.