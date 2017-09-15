Головкин и Альварес гарантированно заработают за бой по $ 15 млн

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Отмечается, что Головкин, помимо гарантированных $ 15 млн, также будет претендовать на часть доходов от продаж боя в платной трансляции (Pay-Per-View).



Если поединок купят в платной трансляции порядка 1,5 млн человек, то боксёры могут удвоить свой заработок. Для Головкина общая сумма гонорара может достигнуть отметки $ 33 млн, а для Альвареса — $ 50 млн.



Поединок Альварес — Головкин состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.