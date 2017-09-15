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https://sport.mail.ru/news/boxing/31016703/
15 сентября 2017, 13:29 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин и Альварес гарантированно заработают за бой по $ 15 млн

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин и Сауль Альварес гарантированно заработают в предстоящем поединке по $ 15 млн, сообщает Telegraph.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий <span class=error>Головкин</span> и <span class=error>Сауль</span> Альварес гарантированно заработают в предстоящем поединке по 15 млн сообщает Telegraph. Увеличить
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Отмечается, что Головкин, помимо гарантированных $ 15 млн, также будет претендовать на часть доходов от продаж боя в платной трансляции (Pay-Per-View).

Если поединок купят в платной трансляции порядка 1,5 млн человек, то боксёры могут удвоить свой заработок. Для Головкина общая сумма гонорара может достигнуть отметки $ 33 млн, а для Альвареса — $ 50 млн.

Поединок Альварес — Головкин состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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