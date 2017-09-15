Хулио Сезар Чавес: «Канело» должен показать совершенный бой, чтобы победить Головкина
Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар
Чавес-старший в интервью BoxingNews24 дал совет своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу перед боем против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.
«Я думаю, что «Канело» должен показать совершенный бой, чтобы победить Головкина.
Желание «Канело» выиграть досрочно — это хорошо и плохо. Приятно иметь настрой на победу нокаутом, но когда вы сталкиваетесь с бойцом, который поражает так же сильно, как Головкин, вам нужно быть осторожным. Я видел, что они хорошо подготовлены, хорошо сосредоточены на борьбе, и у них не будет проблем с весом.
Какой совет вы хотите, чтобы я дал ему («Канело» — прим.авт)? Просто он может победить лучшего бойца. Желаю удачи «Канело», — отметил Чавес.
Добавим, в марте Головкин решением судей выиграл у американца Дэниэла Джейкобса, а в мае Альварес также по очкам победил своего соотечественника Хулио Сезара
Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в
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