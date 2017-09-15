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https://sport.mail.ru/news/boxing/31016515/
15 сентября 2017, 13:27 | Бокс | Vesti.kz

Хулио Сезар Чавес: «Канело» должен показать совершенный бой, чтобы победить Головкина

Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-старший в интервью BoxingNews24 дал совет своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу перед боем против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.

«Я думаю, что «Канело» должен показать совершенный бой, чтобы победить Головкина. Из-за силы удара Головкина ему нужно быть осторожным. Однако молодость и сила «Канело» могут помочь добиться цели.

Желание «Канело» выиграть досрочно — это хорошо и плохо. Приятно иметь настрой на победу нокаутом, но когда вы сталкиваетесь с бойцом, который поражает так же сильно, как Головкин, вам нужно быть осторожным. Я видел, что они хорошо подготовлены, хорошо сосредоточены на борьбе, и у них не будет проблем с весом.

Какой совет вы хотите, чтобы я дал ему («Канело» — прим.авт)? Просто он может победить лучшего бойца. Желаю удачи «Канело», — отметил Чавес.

Добавим, в марте Головкин решением судей выиграл у американца Дэниэла Джейкобса, а в мае Альварес также по очкам победил своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего. В свою очередь тренер казахстанца Абель Санчес заявил, что Головкин победил бы мексиканца Чавеса-младшего, а вот Альварес проиграл бы американцу Джейкобсу.

Напомним, что бой Головкина и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile.
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