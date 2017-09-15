WBC включил Головкина в десятку лучших средневесов в истории

В ее ряды был также включен нынешний чемпион мира по версии данной организации Геннадий Головкин.

ТОП-10 160 фунтов по версии WBC выглядит следующим образом:

1. Шугар Рэй Леонард (США)

2. Бернард Хопкинс (США)

3. Карлос Монсон (Аргентина)

4. Марвин Хаглер (США)

5. Нино Бенвенути (Италия)

6. Геннадий Головкин (Казахстан)

7. Эмиль Гриффит (Виргинские Острова)

8. Джеральд Макклеллан (США)

9. Серхио Мартинес (Аргентина)

10. Родриго Вальдес (Колумбия).