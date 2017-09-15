Как Геннадий Головкин пропустил рождение дочери

Напомним, на днях жена Геннадия Алина родила ему дочь — это уже второй ребенок в их семье (сын Вадим появился на свет в 2009 году).

— Геннадию позвонили в пятницу, когда его жена ехала в больницу. Но он не покинул зал до шести часов вечера — ребенок родился в четыре. Он сказал мне: «Ребенок родится, буду я там или нет. Свою работу я уже сделал» (смеется). Сейчас он в отличном настроении и улыбается намного чаще — не знаю, связано ли это с рождением дочери или с тем, что он, наконец, получил бой, которого хотел. Геннадий уже видел ребенка. Его жена спортивная — она пробыла в больнице всего день, а сейчас они уже дома, — цитирует The Mirror тренера Головкина Абеля Санчеса.



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