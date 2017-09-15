Что будет, если бой Головкин — Альварес завершится вничью
Совсем немного осталось до важнейшего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.
Одним из исходов рассматривается и ничья, об этом варианте рассказал казахстанский промоутер Болат Манкенов.
— Мне не хотелось бы, чтобы так произошло, — но это бокс, и здесь все может быть. В таком случае нас будет ожидать еще один бой этих боксеров, — сказал Манкенов.
Поединок Головкин — Альварес пройдет в
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