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https://sport.mail.ru/news/boxing/31016045/
15 сентября 2017, 12:33 | Бокс | Sports.kz

Что будет, если бой Головкин — Альварес завершится вничью

Совсем немного осталось до важнейшего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

Одним из исходов рассматривается и ничья, об этом варианте рассказал казахстанский промоутер Болат Манкенов.

— Мне не хотелось бы, чтобы так произошло, — но это бокс, и здесь все может быть. В таком случае нас будет ожидать еще один бой этих боксеров, — сказал Манкенов.

Поединок Головкин — Альварес пройдет в Лас-Вегасе в субботу (08:50 утра воскресенья в Казахстане). Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекерская контора 1XBET фаворитом называет казахстанца: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.

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