Поединок, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе, BoxRec оценил на четыре звезды (максимальный рейтинг — пять звезд).



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