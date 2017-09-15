Бой Жакиянов — Барнетт оценили в четыре звезды из пяти
Авторитетный сайт BoxRec.com поставил оценку предстоящему титульному бою казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) и североирландца Райана Барнетта (17−0, 9 КО), сообщает Sports.kz.
Поединок, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе, BoxRec оценил на четыре звезды (максимальный рейтинг — пять звезд).
Бой Жакиянов — Барнетт состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.4, победа Жакиянова — 3.38, ничья — 26.
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