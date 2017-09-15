Альварес: Сейчас не воспринимаю проигрыш Мейвезеру как поражение

«Было бы хорошо провести реванш. Потому что этот “шип” (горечь поражения. — Прим. “Чемпионата”) сидит во мне, и мне хотелось бы его вытащить. Но у меня нет одержимости. Если это произойдёт, то отлично. Если нет, то всё в порядке,



Был ли я слишком молод в первом бою с Мейвезером? Вероятнее всего, это проявилось, но я получил опыт. Я многому научился в этом бою. Сегодня я не воспринимаю это как поражение, я воспринимаю это как опыт», — цитирует Альвареса BoxingScene.



16 сентября в Лас-Вегасе Альваресу предстоит провести бой с чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.