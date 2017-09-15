Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31015821/
15 сентября 2017, 12:45 | Бокс | Чемпионат.com

Альварес: Сейчас не воспринимаю проигрыш Мейвезеру как поражение

Мексиканец Сауль Альварес признался, что хотел бы взять реванш у Флойда Мейвезера-младшего за единственное поражение в своей карьере, однако не одержим этим поединком.

Мексиканец <span class=error>Сауль</span> Альварес признался что хотел бы взять реванш у <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> за единственное поражение в своей карьере однако не одержим этим поединком. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Было бы хорошо провести реванш. Потому что этот “шип” (горечь поражения. — Прим. “Чемпионата”) сидит во мне, и мне хотелось бы его вытащить. Но у меня нет одержимости. Если это произойдёт, то отлично. Если нет, то всё в порядке,

Был ли я слишком молод в первом бою с Мейвезером? Вероятнее всего, это проявилось, но я получил опыт. Я многому научился в этом бою. Сегодня я не воспринимаю это как поражение, я воспринимаю это как опыт», — цитирует Альвареса BoxingScene.

16 сентября в Лас-Вегасе Альваресу предстоит провести бой с чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп