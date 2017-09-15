В Лас-Вегасе началась продажа атрибутики на бой Головкин - "Канело"

Фирменная атрибутика, посвященная предстоящему бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, появилась в продаже в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Приобрести футболки, кепки и толстовки в соответствующей тематике можно в бутиках арены MGM Grand, где проходят все официальные мероприятия, приуроченные к предстоящему бою. Цена на бейсболки — 35 долларов. Стоимость футболок составляет от 35 до 40 долларов, а толстовку можно приобрести за 60 долларов.

Пока большого ажиотажа среди покупателей не наблюдается, так как основной наплыв болельщиков ожидается в день официального взвешивания, которое состоится на этой же арене. По словам продавцов, они готовы к высокому спросу — рассчитывают, что запасов хватит еще на несколько дней после боя.

Другую продукцию, приуроченную к бою, в том числе боксерские перчатки, можно будет приобрести уже в сам день поединка, когда свои двери распахнет арена T-Mobile.

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

Фото Vesti.kz. Турар Казангапов (c)