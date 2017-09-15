Павлик назвал возможные проблемы «Канело» в бою с Головкиным
Экс-чемпион мира в средней категории по версиям WBC и WBO американец Келли Павлик озвучил свое мнение о поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.
— Я склоняюсь на сторону «Канело». В последних паре боев он смотрелся реально хорошо. А Головкин в поединках с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом ближе к концовке «потухал». Против Келла он тряс руками и выглядел неуклюжим. Думаю, если «Канело» пройдет первые 4−5 раундов, то будет иметь хорошие шансы на победу решением судей.
Проблемой для Альвареса может стать мощь GGG. Он сможет выиграть, если сумеет уйти от ударов Головкина. Мне кажется, Геннадий с самого начала пойдет вперед и постарается его «вырубить», будет атаковать по корпусу. Головкин хорошо контратакует хуком, но когда достает до соперника, то сам открывается для удара.
«Канело» же не смог нокаутировать высушенного
Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября (утром 17 сентября для Казахстана). Букмекерская контора
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