Павлик назвал возможные проблемы «Канело» в бою с Головкиным

— Я склоняюсь на сторону «Канело». В последних паре боев он смотрелся реально хорошо. А Головкин в поединках с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом ближе к концовке «потухал». Против Келла он тряс руками и выглядел неуклюжим. Думаю, если «Канело» пройдет первые 4−5 раундов, то будет иметь хорошие шансы на победу решением судей.

Проблемой для Альвареса может стать мощь GGG. Он сможет выиграть, если сумеет уйти от ударов Головкина. Мне кажется, Геннадий с самого начала пойдет вперед и постарается его «вырубить», будет атаковать по корпусу. Головкин хорошо контратакует хуком, но когда достает до соперника, то сам открывается для удара.

«Канело» же не смог нокаутировать высушенного Чавеса-младшего. Это не означает, что у него нет силы. Он бьет жестко, но как полусредневес или боксер первой средней категории. А когда вы собираетесь драться с натурально крупным средневесом вроде Головкина, вам нужна респектабельная сила удара, — сказал Павлик в интервью ESNews.