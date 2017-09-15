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https://sport.mail.ru/news/boxing/31015185/
15 сентября 2017, 11:35 | Бокс | Vesti.kz

Тренер «Канело» рассказал, сколько мексиканец будет весить в бою с Головкиным

Тренер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо заявил о том, что после официального взвешивания перед боем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным его подопечный наберет не больше восьми фунтов.

«Мы планируем после взвешивания набрать лишь 7−8 фунтов. Некоторым бойцам нравится набирать больше, но “Канело” хочет чувствовать себя комфортно на ринге. Мы ожидаем, что он наберет 7 или 8 фунтов», — приводит слова Рейносо BoxingScene.

Стоит отметить, что на официальном взвешивание, которое пройдет в ночь с 15-го на 16-е сентября, боксеры должны уложиться в лимит среднего веса — до 160 фунтов.

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