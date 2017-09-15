«Если “Канело” не будет, то и мы не станем». Тренер Головкина высказался о повторном взвешивании

В команде Головкина готовы пройти повторное взвешивание, но только в том случае, если это сделает Альварес. «Если Канело решит не взвешиваться (в день боя), то и мы не будем», — заявил тренер казахстанца Абель Санчес.

По словам Санчеса, его не беспокоит, что Альварес может набрать слишком много веса после официального взвешивания: «Канело невысокий парень, и если он наберёт много веса, то замедлится и не будет таким мобильным. С (Дэниелом) Джейкобсом было иначе. Он высокий малый, и, набрав вес, стал настоящим тяжеловесом».