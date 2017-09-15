«Если “Канело” не будет, то и мы не станем». Тренер Головкина высказался о повторном взвешивании
Как известно, Международная боксёрская федерация (IBF) отменила обязательное повторное взвешивание в день боя, и теперь вес казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Канело Альвареса утром в субботу может быть зафиксирован только на неофициальном взвешивании, инициируемом телеканалом НВО. Процедура, впрочем, не обязательная, так что боксёры могут от нее безболезненно отказаться.
В команде Головкина готовы пройти повторное взвешивание, но только в том случае, если это сделает Альварес. «Если Канело решит не взвешиваться (в день боя), то и мы не будем», — заявил тренер казахстанца Абель Санчес.
По словам Санчеса, его не беспокоит, что Альварес может набрать слишком много веса после официального взвешивания: «Канело невысокий парень, и если он наберёт много веса, то замедлится и не будет таким мобильным. С (Дэниелом) Джейкобсом было иначе. Он высокий малый, и, набрав вес, стал настоящим тяжеловесом».
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