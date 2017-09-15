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https://sport.mail.ru/news/boxing/31014927/
15 сентября 2017, 11:07 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Головкин — не бугимэн. Я причинил ему боль и слышал его стон

Американский боксер Дэниэл Джейкобс считает, что развеял миф о том, что Геннадий Головкин является непобедимым боксером, сообщает Sports.kz.

— Сила Головкина не была такой, какой ее описывают. Он определенно не был бугименом и тем нокаут-артистом, про которого все говорили. Даже когда он меня уронил, мне хотелось встать и тут же пойти с ним в размен. После этого я стоял с ним лоб в лоб. Он меня даже не потряс. Головкин — полноценный средневес, но выходя на бой я знал, что буду крупнее. Он шел вперед, но проявил ко мне уважение. Он не попер на меня без уважения, как он делал с каждым другим соперником до меня. Мои боксерские способности и сила требовали ко мне уважения.

Я определенно считаю, что сделал ему больно. Возможно, раза два за поединок. Недостаточно для того, чтобы сбить его с ног, но я увидел, как он отступает. И я слышал его стон после того, как пробил его сильным ударом в корпус. Я знал, что он просто человек, и ему можно причинить боль, — поделился с Boxing News Джейкобс.

Поединок Головкина и Джейкобса прошел 18 марта в Нью-Йорке, тогда GGG одержал победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

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