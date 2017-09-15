Дэниэл Джейкобс: Головкин — не бугимэн. Я причинил ему боль и слышал его стон
Американский боксер Дэниэл Джейкобс считает, что развеял миф о том, что Геннадий Головкин является непобедимым боксером, сообщает Sports.kz.
— Сила Головкина не была такой, какой ее описывают. Он определенно не был бугименом и тем
Я определенно считаю, что сделал ему больно. Возможно, раза два за поединок. Недостаточно для того, чтобы сбить его с ног, но я увидел, как он отступает. И я слышал его стон после того, как пробил его сильным ударом в корпус. Я знал, что он просто человек, и ему можно причинить боль, — поделился с Boxing News Джейкобс.
Поединок Головкина и Джейкобса прошел 18 марта в
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