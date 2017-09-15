Том Леффлер ответил казахстанским болельщикам на критику за выбор соперников для Головкина
Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил тем, кто критиковал его за выбор неправильных оппонентов для казахстанского чемпиона.
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— Казахстанские болельщики давно хотели увидеть большой бой Головкина, и Вас, как промоутера, многие критиковали до того, как было достигнуто соглашение с командой Альвареса. Что бы Вы им ответили?
— Головкин — суперзвезда. И мы долго создавали эту суперзвезду, много работали, строя его карьеру. Критика в мой адрес, либо в адрес менеджмента, не совсем обоснована. Потому что соперники старались отклонить бои с ним. Мы делали предложения топовым соперникам, например, были готовы провести бой в Великобритании против Билли Джо Сондерса, предлагали бой «Канело» еще в прошлом году, Карлу Фрочу тоже предлагали организовать встречу у него на родине,
Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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