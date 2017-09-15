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https://sport.mail.ru/news/boxing/31014683/
15 сентября 2017, 11:03 | Бокс | Vesti.kz

Том Леффлер ответил казахстанским болельщикам на критику за выбор соперников для Головкина

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил тем, кто критиковал его за выбор неправильных оппонентов для казахстанского чемпиона.

Промоутер отметил как много было сделано для карьеры GGG. Увеличить
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— Казахстанские болельщики давно хотели увидеть большой бой Головкина, и Вас, как промоутера, многие критиковали до того, как было достигнуто соглашение с командой Альвареса. Что бы Вы им ответили?

— Головкин — суперзвезда. И мы долго создавали эту суперзвезду, много работали, строя его карьеру. Критика в мой адрес, либо в адрес менеджмента, не совсем обоснована. Потому что соперники старались отклонить бои с ним. Мы делали предложения топовым соперникам, например, были готовы провести бой в Великобритании против Билли Джо Сондерса, предлагали бой «Канело» еще в прошлом году, Карлу Фрочу тоже предлагали организовать встречу у него на родине, Чавесу-младшему предлагали, когда он был в топе. Но даже на пике своей карьеры Геннадию сложно проводить бои с теми, с кем он хочет. Потому что Геннадий отличается от других. Против него боятся выходить на ринг. Одно дело, когда ты выходишь на ринг против кого-то вроде Флойда Мейвезера-младшего, зная, что можешь проиграть судейским решением. Но другое дело, — когда ты соглашаешься выйти против GGG. Ты знаешь, что очень велика вероятность того, что ты будешь нокаутирован. И поэтому с ним просто не хотят драться. Я думаю, большой бой был с Дэнни Джейкобсом, он прошел в Madison Square Garden, был показан телеканалом HBO по системе PPV, и до этого был бой с Давидом Лемье на этой же арене… То есть мы провели максимально лучшую работу, которая была возможна, с боксерами, которыми нашли храбрость выйти против Геннадия. И сейчас вот «Канело» готовится выйти на ринг против него.

Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
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