Том Леффлер ответил казахстанским болельщикам на критику за выбор соперников для Головкина

— Казахстанские болельщики давно хотели увидеть большой бой Головкина, и Вас, как промоутера, многие критиковали до того, как было достигнуто соглашение с командой Альвареса. Что бы Вы им ответили?

— Головкин — суперзвезда. И мы долго создавали эту суперзвезду, много работали, строя его карьеру. Критика в мой адрес, либо в адрес менеджмента, не совсем обоснована. Потому что соперники старались отклонить бои с ним. Мы делали предложения топовым соперникам, например, были готовы провести бой в Великобритании против Билли Джо Сондерса, предлагали бой «Канело» еще в прошлом году, Карлу Фрочу тоже предлагали организовать встречу у него на родине, Чавесу-младшему предлагали, когда он был в топе. Но даже на пике своей карьеры Геннадию сложно проводить бои с теми, с кем он хочет. Потому что Геннадий отличается от других. Против него боятся выходить на ринг. Одно дело, когда ты выходишь на ринг против кого-то вроде Флойда Мейвезера-младшего, зная, что можешь проиграть судейским решением. Но другое дело, — когда ты соглашаешься выйти против GGG. Ты знаешь, что очень велика вероятность того, что ты будешь нокаутирован. И поэтому с ним просто не хотят драться. Я думаю, большой бой был с Дэнни Джейкобсом, он прошел в Madison Square Garden, был показан телеканалом HBO по системе PPV, и до этого был бой с Давидом Лемье на этой же арене… То есть мы провели максимально лучшую работу, которая была возможна, с боксерами, которыми нашли храбрость выйти против Геннадия. И сейчас вот «Канело» готовится выйти на ринг против него.

Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.