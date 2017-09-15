Насколько важен для Головкина пояс чемпиона Мира WBO

— У Головкина в данный момент нет пояса чемпиона Мира по версии WBO, которым владеет Билли Джо Сондерс. Насколько важен этот титул для казахстанца?

— Чемпионский пояс по версии WBO очень важен для Геннадия. Он поставил перед собой цель завоевать этот титул, и она вполне оправдана: объединить все чемпионские пояса в одном весе и вписать тем самым свое имя в историю профессионального бокса дорогого стоит.



— В случае завоевания всех поясов Головкину стоит продолжать свою карьеру боксера или нужно будет повесить перчатки на гвоздь непобедимым?

— Если есть силы и, самое главное, большое желание продолжать свою карьеру в профессиональном боксе, то — почему бы и нет? Считаю, что Геннадий вполне способен еще несколько лет радовать нас своими победами на ринге.