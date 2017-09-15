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https://sport.mail.ru/news/boxing/31014470/
15 сентября 2017, 10:43 | Бокс | Sports.kz

Насколько важен для Головкина пояс чемпиона Мира WBO

Главный тренер молодежной сборной Казахстана Галым Кенжебаев поделился со Sports.kz мнением о том, так ли важен для Геннадия Головкина пояс чемпиона Мира WBO.

— У Головкина в данный момент нет пояса чемпиона Мира по версии WBO, которым владеет Билли Джо Сондерс. Насколько важен этот титул для казахстанца?
— Чемпионский пояс по версии WBO очень важен для Геннадия. Он поставил перед собой цель завоевать этот титул, и она вполне оправдана: объединить все чемпионские пояса в одном весе и вписать тем самым свое имя в историю профессионального бокса дорогого стоит.

 — В случае завоевания всех поясов Головкину стоит продолжать свою карьеру боксера или нужно будет повесить перчатки на гвоздь непобедимым?
— Если есть силы и, самое главное, большое желание продолжать свою карьеру в профессиональном боксе, то — почему бы и нет? Считаю, что Геннадий вполне способен еще несколько лет радовать нас своими победами на ринге.

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