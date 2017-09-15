Хопкинс: Головкин ничего не знает о поражении. Но даже проиграв, он останется опасным

— Как Вы можете характеризовать Головкина? Какой он боксер?

— Головкин — талантливый боксер. Но это боксер, который ничего не знает о поражении. Если во время боя с «Канело» он окажется в непривычной для себя ситуации, это может изменить ход боя. Но, я думаю, Головкин всегда будет опасен. Он будет опасен, даже вернувшись на ринг после поражения. Он всегда будет иметь шанс выиграть одним ударом.

— Считаете, что «Канело» удивит Головкина, сможет создать ему непривычную ситуацию?

— От того, что Головкин все время выигрывает, все его победы однообразны. И мы еще не видели лучшее, на что способен «Канело». Головкин как раз и заставит «Канело» продемонстрировать свои лучшие качества. В этом бою победит сильнейший умственно, а не сильнейший физически.

Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.