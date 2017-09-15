Хопкинс: Головкин ничего не знает о поражении. Но даже проиграв, он останется опасным
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс, ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Сауля «Канело» Альвареса, в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что физические данные не станут решающими в бою с Геннадием Головкиным.
— Как Вы можете характеризовать Головкина? Какой он боксер?
— Головкин — талантливый боксер. Но это боксер, который ничего не знает о поражении. Если во время боя с «Канело» он окажется в непривычной для себя ситуации, это может изменить ход боя. Но, я думаю, Головкин всегда будет опасен. Он будет опасен, даже вернувшись на ринг после поражения. Он всегда будет иметь шанс выиграть одним ударом.
— Считаете, что «Канело» удивит Головкина, сможет создать ему непривычную ситуацию?
— От того, что Головкин все время выигрывает, все его победы однообразны. И мы еще не видели лучшее, на что способен «Канело». Головкин как раз и заставит «Канело» продемонстрировать свои лучшие качества. В этом бою победит сильнейший умственно, а не сильнейший физически.
Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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