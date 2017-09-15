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https://sport.mail.ru/news/boxing/31014297/
15 сентября 2017, 10:37 | Бокс | Чемпионат.com

WBA назначила промоутерские торги по бою Бивол — Джек

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на право организации боя между регулярным чемпионом мира в среднем весе американцем Баду Джеком и обладателем пояса временного чемпиона россиянином Дмитрием Биволом.

Торги назначены на 25 сентября, сообщает BoxingScene.

Баду Джек отнял титул WBA у британца Нейтана Клеверли, над которым одержал победу техническим нокаутом 26 августа. Для проведения этого боя Клеверли получил специальное разрешение у WBA, поскольку должен был проводить защиту в поединке с Биволом.
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