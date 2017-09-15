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«Не хочу много говорить. Вы меня знаете, я не любитель этого. Я ставлю на кон мои титулы, все мои титулы. Я чувствую себя чемпионом. Это моя игра. Это мой бой. Я — босс», — заявил Головкин.