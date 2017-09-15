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15 сентября 2017, 10:29 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Не хочу много говорить. Я ставлю на кон боя с «Канело» все мои титулы, это моя игра. Я — босс

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин перед боем с мексиканцем Саулем «Канело» Алвьаресом напомнил о том, что главный здесь он, а не соперник, сообщает vRINGe.com.

Головкин: Не хочу много говорить. Я ставлю на кон боя с Канело все мои титулы это моя игра. Я — босс - Фото Увеличить
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«Не хочу много говорить. Вы меня знаете, я не любитель этого. Я ставлю на кон мои титулы, все мои титулы. Я чувствую себя чемпионом. Это моя игра. Это мой бой. Я — босс», — заявил Головкин.
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