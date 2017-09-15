Головкин: Не хочу много говорить. Я ставлю на кон боя с «Канело» все мои титулы, это моя игра. Я — босс
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин перед боем с мексиканцем Саулем «Канело» Алвьаресом напомнил о том, что главный здесь он, а не соперник, сообщает vRINGe.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Не хочу много говорить. Вы меня знаете, я не любитель этого. Я ставлю на кон мои титулы, все мои титулы. Я чувствую себя чемпионом. Это моя игра. Это мой бой. Я — босс», — заявил Головкин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter