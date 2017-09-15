Победитель получит все!

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Гордость Казахстана Геннадий Головкин в эти выходные проведет самый крупный бой в своей карьере.

В соперниках у «Трипл Джи» звезда мирового бокса и надежда Мексики Сауль Альварес. Бой между этими боксерами должен был пройти еще год-два назад, но Оскар де ла Хойя тогда решил подождать, пока казахстанский боксер состарится.

Если раньше букмекерские конторы явным фаворитом считали Головкина, то сейчас шансы боксеров уравнялись. Тем не менее, шансы на победу Геннадия оцениваются чуть выше. Но если дойдет до судейских решений, то тут должен побеждать Альварес — считают букмекеры.

Главным фактором того, что этот бой состоится, можно считать относительно «слабое» выступление «Трипл Джи» против Джейкобса. Тогда-то Оскар де ла Хойя решился выпустить на бой с казахстанцем главного «кормильца» Golden Boy Promotion — Сауля Альвареса.

Также этот бой интересен тем, что он будет первым для Канело в среднем весе (72 кг). До этого мексиканец дрался то выше, то ниже этой весовой, придумывая каждый раз свой «Канеловэйт».

Так, бой с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим и вовсе прошел в весе до 76 кг. Учитывая, что сам боксер долгое время дрался в первом среднем весе (69 кг). К слову, набравший массу Альварес тогда легко разобрал сына легендарного мексиканского боксера Сезара Чавеса.

На сей раз ситуация другая — в соперниках вместо Хулио «король среднего веса» Геннадий Головкин. Казахстанский боксер по праву считается самым сильным средневесом современности. До крайнего поединка с Дэниелом Джейкобсом GGG все свои бои заканчивал досрочно. Но с американцем парню из Майкудука было непросто. Но, тем не менее, Гена победил, причем отправив соперника разок в нокдаун.

Следовательно, Геннадий все еще может уложить соперника, а когда перед ним боксер, который никуда не бежит, то задача намного облегчается. Но не настолько, как хотелось бы, ибо Канело обладает очень сильным ударом по всем «этажам». Как и было в бою со Смитом и Ханом. Чавеса же от нокаута спасла его чугунная голова.

Говоря о сильных сторонах Сауля, также надо учесть, что у него отличная «держалка». Этим же хвалится Головкин. Оба боксера ни разу за свою профессиональную карьеру не были в нокдауне, не говоря о нокауте. Данный показатель не в пользу Геннадия, так как в случае судейского вердикта с высокой долей вероятности победу отдадут мексиканскому боксеру.

Так что казахстанский боксер постарается закончить бой досрочно, благо соперник не «бегунок» и не будет избегать размена ударов. Вот тут-то и должен сыграть опыт казахстанского боксера, ведь Альварес еще не встречался с панчерами вроде Головкина. Но и Геннадий не бился с боксерами уровня Канело. Другое дело, что Гена побеждал ребят вроде Лемье и Стивенса, чьи удары ничуть не слабее, чем у мексиканца. А Сауль зачастую бил боксеров мелких весов, наверное, самым крупным был Хулио Сезар Чавес, которого, к слову, он выиграл решением.

В целом, грядущий бой ожидает быть очень интересным. Оба боксера показывают зрелищный и интересный бокс. Вполне возможно, что бой будет проходить в середине ринга, а если учесть, что главным рефери в поединке выступит Кэнни Бейлис, то клинчей будет мало. Что сыграет в пользу простого зрителя, по сей день у которого остался неприятный осадок после долгожданного боя Мейвезера с Пакьяо.

На этот раз все будет иначе, сомневаться не приходится. Мы станем свидетелями великой схватки, со времен боев великой четверки Хаглер, Леонард, Хирнс, Дюран.

Переход Альвареса в средний вес лишь добавил красоты и конкуренции в «мидлвейт». Помимо Канело и Головкина в этом весе есть мощные ребята вроде Джейкобса, Лемье, Сондерса и Деревянченко. С появлением же Сауля будем ждать еще больше крутых и интересных поединков.

Не будем забывать, что в предстоящем поединке обоим есть что терять: Головкин рискует остаться без чемпионских поясов, тогда как Альварес может потерять репутацию, которая и без того подверглась критике, после того как Сауль добровольно отдал пояс WBC казахстанскому боксеру. Мотивации у боксеров хоть отбавляй — оба жаждут как можно скорее выйти на ринг и искалечить друг друга. Нам же остается надеяться на справедливое судейство и… захватывающий бокс.