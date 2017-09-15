Санчес рассказал, что ест Головкин перед боем с «Канело», и оценил вес казахстанца
Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, отметил, что в преддверии боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом казахстанец находится в отличной форме и не испытывает проблем с лишним весом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
— Геннадий есть стейки каждый день, — сказал Санчес. — Похоже, что казахстанцы любят много мяса, да?
— Точно.
— Вот он их ест постоянно. И у него сейчас очень хороший вес. Вчера он весил 161 фунт. Небольшая разгрузка сегодня и завтра он готов. Его вес просто отличный!
Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO и когда теперь планируется его поединок в Казахстане.
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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