Санчес рассказал, что ест Головкин перед боем с «Канело», и оценил вес казахстанца

— Геннадий есть стейки каждый день, — сказал Санчес. — Похоже, что казахстанцы любят много мяса, да?

— Точно.

— Вот он их ест постоянно. И у него сейчас очень хороший вес. Вчера он весил 161 фунт. Небольшая разгрузка сегодня и завтра он готов. Его вес просто отличный!

Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO и когда теперь планируется его поединок в Казахстане.

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.