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15 сентября 2017, 9:31 | Бокс | Р-Спорт

СМИ: Бой Бетербиева и Келлинга, планировавшийся 31 октября, пройдет 11 ноября

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Поединок между российским боксером Артуром Бетербиевым и немцем Энрико Келлингом за право стать обязательным претендентом на бой с обладателем титула чемпиона мира IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом пройдет 11 ноября, сообщает boxingscene.com.

Поединок между российским боксером Артуром Бетербиевым и немцем Энрико Келлингом за право стать обязательным претендентом на бой с обладателем титула чемпиона мира IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом пройдет 11 ноября сообщает boxingscene.com. Увеличить
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Бой пройдет в США в городе Фресно, штат Калифорния. Ранее в августе портал сообщал, что бой состоится 31 октября в Лас-Вегасе.

У Бетербиева в карьере 11 побед нокаутом в 11 боях на профессиональном ринге, статистика Келлинга — 23 победы (6 нокаутом) и 1 поражение.

Боксеры встретятся в рамках вечера, главным событием которого станет бой между чемпионом WBO во втором легчайшем весе американцем Джесси Магдалено и официальным претендентом на титул мексиканцем Сесаром Хуаресом.
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