СМИ: Бой Бетербиева и Келлинга, планировавшийся 31 октября, пройдет 11 ноября
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Поединок между российским боксером Артуром Бетербиевым и немцем Энрико Келлингом за право стать обязательным претендентом на бой с обладателем титула чемпиона мира IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом пройдет 11 ноября, сообщает boxingscene.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой пройдет в США в городе Фресно, штат Калифорния. Ранее в августе портал сообщал, что бой состоится 31 октября в
У Бетербиева в карьере 11 побед нокаутом в 11 боях на профессиональном ринге, статистика Келлинга — 23 победы (6 нокаутом) и 1 поражение.
Боксеры встретятся в рамках вечера, главным событием которого станет бой между чемпионом WBO во втором легчайшем весе американцем Джесси Магдалено и официальным претендентом на титул мексиканцем Сесаром Хуаресом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter