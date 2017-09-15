СМИ: Бой Бетербиева и Келлинга, планировавшийся 31 октября, пройдет 11 ноября

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Бой пройдет в США в городе Фресно, штат Калифорния. Ранее в августе портал сообщал, что бой состоится 31 октября в Лас-Вегасе.

У Бетербиева в карьере 11 побед нокаутом в 11 боях на профессиональном ринге, статистика Келлинга — 23 победы (6 нокаутом) и 1 поражение.

Боксеры встретятся в рамках вечера, главным событием которого станет бой между чемпионом WBO во втором легчайшем весе американцем Джесси Магдалено и официальным претендентом на титул мексиканцем Сесаром Хуаресом.