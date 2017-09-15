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https://sport.mail.ru/news/boxing/31012539/
15 сентября 2017, 9:01 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер: Головкин нисколько не нервничает. Уверен, он покажет лучший бой в своей карьере

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер отметил, что казахстанский боксер абсолютно спокоен в преддверии боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Том Леффлер рассказал о настроении казахстанского чемпиона. Увеличить
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«Головкин в предвкушении. Он ни сколько не нервничает. Это бой, который он просил. Он очень спокоен и расслаблен. Как он говорит: “Есть ринг. Есть “Канело”, который будет в этом ринге. И неважно, где будет проходить этот бой”. И я уверен, он покажет отличное шоу, покажет лучший бой в своей карьере», — сказал Леффлер.

Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO, и когда теперь планируется его поединок в Казахстане.

Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
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