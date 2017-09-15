«Общего у Джейкобса с Альваресом только то, что они оба боксеры». Беленький сделал прогноз на бой Головкина с «Канело»

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Он назвал условие, при котором Головкин может рассчитывать на победу решением судей. При этом Беленький считает, что казахстанцу по силам выиграть досрочно.

— Я думаю, что по очкам победу Головкину в любом случае не отдадут. Надо три нокдауна сделать, чтобы ему едва-едва отдали победу по очкам, если дойдет до финального гонга. Думаю, Геннадий и сам это прекрасно понимает, поэтому будет стараться нокаутировать Альвареса. Конечно, сделать это будет непросто, потому что он будет раскрываться, пытаясь нокаутировать. Но он прекрасно держит удар.

Сложный бой будет. Но я все-таки думаю, что Головкин дожмет «Канело» во второй половине боя и ближе к концу закончит нокаутом — техническим или обычным, но в любом случае досрочно, — говорит Беленький.

— А у Альвареса есть шансы на победу?

— Конечно, есть. Ему нужно учитывать, что судьи будут на его стороне. Я думаю, что он всеми силами будет затягивать бой. Альварес не будет пытаться нокаутировать Головкина, а обещает он это для отвода глаз. Он как раз будет стараться дотянуть до финального гонга, а там поручить дело судьям.

— И Альварес, и Головкин приверженцы «мексиканского стиля», который подразумевает рубку и обмен многочисленными ударами.

— Альварес далеко не классический мексиканец, по стилю ведения боя он не просто рубака-парень. Он не атакует в таком стиле, чтобы просто идти вперед. Поэтому я считаю, что он как раз станет действовать в своем стиле.

Опасный бой Альварес будет проводить достаточно осторожно. В рубке ему Головкина не победить, он сам это прекрасно знает, поэтому он должен хорошо поработать в защите. Конечно, если появляются возможности ударить, там любой ударит, но ставку на нокаут, тем более ранний нокаут, Альварес делать не будет.

— А как Вы считаете по последним поединкам «Канело» и Головкина, в какой форме они находятся? И своевременно ли этот бой организован?

— Альварес существенно прибавил за последнее время. Головкин не очень уверенно провел бой с Джейкобсом, выиграл, конечно, но Джейкобс просто крайне неудобный товарищ. Многие, в том числе и Альварес, посмотрев этот бой, решили, что у мексиканца появляется шанс против Головкина.

Но я считаю, что бой с Джейкобсом абсолютно ничего не говорит о том, как сложится бой Головкина с Альваресом, потому что Джейкобс принципиально другой. Общего с Альваресом у них только то, что они оба боксеры. К тому же я думаю, что Геннадий сделал определенные выводы. Считаю его более вероятным победителем. Мой прогноз — досрочная победа Головина во второй половине боя, ближе к концу.