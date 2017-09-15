«Общего у Джейкобса с Альваресом только то, что они оба боксеры». Беленький сделал прогноз на бой Головкина с «Канело»
Авторитетный российский эксперт в мире бокса и журналист Александр Беленький в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал прогноз на титульный бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), а также поделился ожиданиями от этого поединка.
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Он назвал условие, при котором Головкин может рассчитывать на победу решением судей. При этом Беленький считает, что казахстанцу по силам выиграть досрочно.
— Я думаю, что по очкам победу Головкину в любом случае не отдадут. Надо три нокдауна сделать, чтобы ему
Сложный бой будет. Но я
— А у Альвареса есть шансы на победу?
— Конечно, есть. Ему нужно учитывать, что судьи будут на его стороне. Я думаю, что он всеми силами будет затягивать бой. Альварес не будет пытаться нокаутировать Головкина, а обещает он это для отвода глаз. Он как раз будет стараться дотянуть до финального гонга, а там поручить дело судьям.
— И Альварес, и Головкин приверженцы «мексиканского стиля», который подразумевает рубку и обмен многочисленными ударами.
— Альварес далеко не классический мексиканец, по стилю ведения боя он не просто
Опасный бой Альварес будет проводить достаточно осторожно. В рубке ему Головкина не победить, он сам это прекрасно знает, поэтому он должен хорошо поработать в защите. Конечно, если появляются возможности ударить, там любой ударит, но ставку на нокаут, тем более ранний нокаут, Альварес делать не будет.
— А как Вы считаете по последним поединкам «Канело» и Головкина, в какой форме они находятся? И своевременно ли этот бой организован?
— Альварес существенно прибавил за последнее время. Головкин не очень уверенно провел бой с Джейкобсом, выиграл, конечно, но Джейкобс просто крайне неудобный товарищ. Многие, в том числе и Альварес, посмотрев этот бой, решили, что у мексиканца появляется шанс против Головкина.
Но я считаю, что бой с Джейкобсом абсолютно ничего не говорит о том, как сложится бой Головкина с Альваресом, потому что Джейкобс принципиально другой. Общего с Альваресом у них только то, что они оба боксеры. К тому же я думаю, что Геннадий сделал определенные выводы. Считаю его более вероятным победителем. Мой прогноз — досрочная победа Головина во второй половине боя, ближе к концу.
Напомним, что поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в рамках вечера бокса на арене
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