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https://sport.mail.ru/news/boxing/31012317/
15 сентября 2017, 8:46 | Бокс | Vesti.kz

Головкин перед боем с «Канело» дал интервью ведущим мировым СМИ

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин в преддверии боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом провел серию спутниковых интервью для ведущих СМИ Америки, Англии и Мексики, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Интересно отметить, что аналогичное мероприятие с участием Альвареса вызвало меньшую заинтересованность. Мексиканцу было задано меньшее количество вопросов. Казахстанского чемпиона же эксперты по боксу, в числе которых представители таких СМИ, как ESPN, Sky и CBS, расспрашивали больше часа. В основном, вопросы к Головкину касались его настроения и самочувствия за два дня до боя.

Напомним, что уже завтра, в 12:00 по местному времени, в Лас-Вегасе состоится официальная церемония взвешивания, на которую приглашаются казахстанские фанаты, чтобы поддержать Головкина. Поединок же пройдет по времени Астаны утром 17-го сентября, то есть в воскресенье, на 20-тысячной арене T-Mobile.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

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