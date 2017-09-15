Головкин перед боем с «Канело» дал интервью ведущим мировым СМИ
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин в преддверии боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом провел серию спутниковых интервью для ведущих СМИ Америки, Англии и Мексики, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Интересно отметить, что аналогичное мероприятие с участием Альвареса вызвало меньшую заинтересованность. Мексиканцу было задано меньшее количество вопросов. Казахстанского чемпиона же эксперты по боксу, в числе которых представители таких СМИ, как ESPN, Sky и CBS, расспрашивали больше часа. В основном, вопросы к Головкину касались его настроения и самочувствия за два дня до боя.
Напомним, что уже завтра, в 12:00 по местному времени, в
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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