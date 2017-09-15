Головкин перед боем с «Канело» дал интервью ведущим мировым СМИ

Интересно отметить, что аналогичное мероприятие с участием Альвареса вызвало меньшую заинтересованность. Мексиканцу было задано меньшее количество вопросов. Казахстанского чемпиона же эксперты по боксу, в числе которых представители таких СМИ, как ESPN, Sky и CBS, расспрашивали больше часа. В основном, вопросы к Головкину касались его настроения и самочувствия за два дня до боя.

Напомним, что уже завтра, в 12:00 по местному времени, в Лас-Вегасе состоится официальная церемония взвешивания, на которую приглашаются казахстанские фанаты, чтобы поддержать Головкина. Поединок же пройдет по времени Астаны утром 17-го сентября, то есть в воскресенье, на 20-тысячной арене T-Mobile.