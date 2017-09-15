Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO, и когда теперь планируется его поединок в Казахстане
Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему бой в Казахстане не состоялся летом, а также когда можно ждать выступление чемпиона на родине.
— Том, в Казахстане очень ждали, что Геннадий проведет свой бой на родине.
— Геннадий очень хочет провести бой в Казахстане, на своей родине, перед своими болельщиками. В этот раз не получилось, и в том числе
— Насколько тяжело
— Конечно, нужна финансовая поддержка, поддержка спонсоров. Потому что, когда есть арены, как
Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить взвешивание Головкина перед боем с «Канело».
Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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