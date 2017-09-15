Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO, и когда теперь планируется его поединок в Казахстане

— Том, в Казахстане очень ждали, что Геннадий проведет свой бой на родине. Все-таки болельщикам стоит еще надеяться на этот счет?

— Геннадий очень хочет провести бой в Казахстане, на своей родине, перед своими болельщиками. В этот раз не получилось, и в том числе из-за времени. Потому что во время боя с Джейкобсом Геннадий провел 12 тяжелых раундов. И если бы делали бой в Казахстане в рамках EXPO, и до боя с «Канело», это было бы слишком быстро, и нам пришлось бы ждать, как все пройдет в Казахстане, чтобы говорить потом о нынешнем бое. Геннадий хотел, но мы не рискнули организовать бой в Казахстане, чтобы потерять возможность устроить нынешний бой с «Канело». Бой, который сегодня в боксе самый большой. Но в перспективе, возможно, в следующем году, мы можем организовать такой большой приезд Головкина домой в Казахстан. Я знаю, что его менеджеры ищут возможности организовать бой в Казахстане.

— Насколько тяжело все-таки организовать бой Головкина в Казахстане?

— Конечно, нужна финансовая поддержка, поддержка спонсоров. Потому что, когда есть арены, как T-Mobile, Madison Square Garden, когда есть деньги, которые платит HBO, когда продаются платные трансляции, это одно. Но никто в Казахстане не станет покупать платные трансляции. Плюс еще дело в оппонентах. Чтобы привезти соперника Геннадия в Казахстан, ему нужно заплатить вдвое больше. Поэтому поддержка финансовая просто необходима. Но мы были близки к этому во время EXPO и, я думаю, в следующем году мы попробуем снова заняться этим вопросом.

Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить взвешивание Головкина перед боем с «Канело».

Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.