Карл Фроч: Я слишком большой и слишком сильный для Головкина. Как бы он побил меня?

«Никто не давал Головкину того уважения, которого он заслуживает, потому что у него нет больших имен в послужном списке. Давайте будем честными, с кем он дрался? Никто не приходит на ум, кроме Дэниэла Джейкобса. Да, он всех победил, но у него не будет признания до тех пор, пока он не побьет большое имя. Если он победит «Канело», это будет смотреться очень хорошо для его резюме, но не слишком ли этот бой запоздал? Исходя из его последних двух боев, можно сказать, что, похоже, он прошел свой пик, — сказал Фроч Sky Sports.

Когда я ушел в отставку, я сделал это в нужное время, но я не беспокоился о том, чтобы встретиться с Головкиным. Он слишком мал, и, как я говорил много лет назад так и скажу сейчас: я слишком большой и слишком сильный для него. Мой рост, дистанция атаки, сила и гранитный подбородок. Как бы он побил меня?