Стангрит разобрал арсенал Головкина и «Канело», поднял вопрос о судействе и сделал прогноз на бой
Известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит высказал свое мнение о предстоящем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
Он назвал сильные стороны боксеров, а также выразил опасение по поводу работы судей. Также он прокомментировал разногласия Альвареса с WBC.
«Что подкупает в этом поединке? Сложно предсказать что будет. Да, Головкин — фаворит. С небольшим преимуществом — фаворит, — отмечает Стангрит. — Его любительская база, его умение адаптироваться под соперника, опять же, более широкий арсенал — то есть «орудий» в арсенале Головкина больше, чем у «Канело».
Но «Канело» моложе, он заметно прогрессирует от боя к бою, и кто знает, может, мы увидим лучшую версию Альвареса в бою с Головкиным. И есть у «Канело» один момент, на который многие обратили внимание — это его взрывные качества, его скорость. Умение затаиться и потом в самый неподходящий момент для соперника взорваться атакой. Я думаю, что один из элементов, который очень и очень внимательно будут разбирать в лагере Головкина, потому что попадаться на эти атаки ни в коем случае нельзя.
С точки зрения судейства — конечно, хотелось бы, чтобы он было абсолютно не предвзяты и правильным. На мой взгляд, но не хотелось бы этого, в случае равного боя или с минимальным преимуществом Головкина — ему победу не отдадут. Я могу ошибаться, я хочу ошибаться! Хотелось бы, чтобы не было никаких споров и
Я думаю, что будет все 12 раундов. Потому что оба хорошо держат удар, оба с мощными характерами и закаленные в боях. Полная дистанция нас ждет, скорее всего. И плюс ко всему, здесь на кону стоит очень многое. Здесь не только будущие финансовые выгоды, не только наследие, не только пояса. Здесь все вместе. Престиж личный и страны, которые они представляют.
Слишком много стоит на кону. Для каждого из них — это будет самый большой бой в карьере. Я не думаю, что они продадут 2,2 миллиона PPV, как Альварес в бою с Мейвезером. Хотелось бы, но вряд ли дотянут до этой суммы.
Вряд ли
У Головкина на мой взгляд чуть пожестче удар, «Канело» чуть быстрее. И тот, и другой не то, чтобы быстро двигаются на ногах, но
С точки зрения опыта и тот, и другой уже прошли хорошую школу профессионального бокса. Может быть, фактором того, почему я считаю Голвокина фаворитом — это любительская школа. В профи же оба боксера провели достаточно поединков — бои, спарринги, опытные тренеры.
Бойцы находятся на пике своей карьеры — они сейчас в наилучшей форме. И вот они сходятся сейчас. Плюс на кону… Я не знаю, можно ли сказать первое место в P4P — зависит от того, как будет одержана победа. Но точно будет победитель в тройке. Плюс титулы стоят на кону.
Единственное, для Альвареса не будет стоять титул WBC. Справедлива ли его обида на WBC?
Хорошо, что мы не ждали в итоге пять, шесть лет. И более возрастной боксер не проявляет спадов. Головкин их не проявляет. Кажется, что сейчас он на пике своей карьеры. Будем надеяться, что оба подойдут к бою без травм.
Напомним, что поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в рамках вечера бокса на арене
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