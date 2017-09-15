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15 сентября 2017, 8:38 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить взвешивание Головкина перед боем с «Канело»

Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить официальное взвешивание перед боем между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Церемония взвешивания состоится в Лас-Вегасе 15-го сентября в MGM Grand Arena со стороны северного входа. Начало в 12:00 по местному времени, но лучше прийти заранее, чтобы занять хорошие места. Обязательно наличие с собой казахстанских флагов или атрибутики с символикой GGG. Приветствуется умение громко болеть, чтобы дать достойный отпор шумным мексиканским фанатам.

«Приглашаем всех болельщиков Геннадия на его официальное взвешивание перед боем с Альваресом. Знаем, что на поединок прибывает много его фанатов», — сказал менеджер Головкина Олег Герман.

Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

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