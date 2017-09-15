Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить взвешивание Головкина перед боем с «Канело»
Казахстанские болельщики могут бесплатно посетить официальное взвешивание перед боем между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Церемония взвешивания состоится в
«Приглашаем всех болельщиков Геннадия на его официальное взвешивание перед боем с Альваресом. Знаем, что на поединок прибывает много его фанатов», — сказал менеджер Головкина Олег Герман.
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter