Головкин vs Альварес: ждем нокаута

Этот бой не покажут в России. Виной тому несколько интернет-операторов, которые транслируют российские телеканалы в интернете. Они могут распространять сигнал легально в другие страны, например, в Америку, где поединок доступен только в платной трансляции. Поэтому для защиты прав участников боя было принято решение не показывать поединок в нашей стране.

К отсутствию трансляции я отношусь с пониманием. У меня была подобная практика во время одного из боев Дэни Грина — я был представителем одного из промоутеров этого шоу. Мы договорились, что этот бой покажут в России, но с задержкой в час. Я сам находился в студии и следил за тем, чтобы трансляция началась ни раньше, ни позже. Сейчас, думаю, такой вариант не устроил бы никого. Такой бой заслуживает, чтобы увидеть его в прямом эфире. И здесь давайте вспомним о давней мечте о платной платформе, где россияне могли бы посмотреть такой бой в формате pay per view.

Эта ситуация — один из сигналов, что пора бы иметь такой канал. Хотя нет гарантии, что в России в итоге не будет ретранслирован пиратский сигнал. Сама по себе история в том, что основная аудитория Головкина — русскоязычная, и она может подорвать результаты продаж PPV в США и вообще по миру.

Накануне боя идет и противостояние промоутеров. Оскар Де Ла Хойя сдает экзамен перед всем мексиканским народом по поводу своей состоятельности как промоутера. Если Альваресу удастся победить Головкина — Де Ла Хойя станет в своей стране героем из героев. Это противостояние промоутеров не видно болельщику, но увидите, оно скажется в том числе и на результатах боя.

Если говорить о шансах, то преимущество на стороне Головкина. Потому что для Альвареса это первый бой с реальным суперсредневесом. Головкин в весе 72,6 кг может быть в день боя и 79 кг, и 80 кг. А вот Канело сделать этого не сможет, то есть будет проигрывать заведомо с точки зрения самой физики боя. С другой стороны, Головкин давно уже не видел боксеров с такой манерой ведения поединка — я имею в виду скорость, углы нанесения ударов. Этот бой точно войдет в историю и, на мой взгляд, он закончится досрочно — нокаутом в ту или другую сторону.

Болеть, конечно же, буду за Геннадия, поэтому мой прогноз на этот поединок будет необъективным. Я так же, как и Геннадий, рожден в Казахстане — вся страна не будет спать.

У Головкина есть чем побеждать. Думаю, оба соперника пойдут вперед, бой пойдет на встречном курсе. Шансы с точки зрения бокса — 50 на 50. Сейчас телеканал HBO получит шанс отыграться за невероятные цифры трансляции боя Мейвезер — Макгрегор на Showtime. Аудитория будет большая, хотя и вдвое меньше, чем у поединка боксера с бойцом ММА. Но это будет аудитория реальных фанатов бокса. В нашем виде спорта давно не было такого боя.

Если бы Альвареса буквально не заставили в свое время встретиться с Мейвезером, он до сих пор бы оставался без поражений. Есть мнение фанатов, что неудача в субботу станет фатальной для проигравшего. Но я так не думаю. Конечно, многое зависит от того, как пройдет сам бой, но наверняка потом придется проводить и второй, и третий поединки. Этот бой долго зрел, многие упрекали обоих соперников в уклонении от встречи. И вот сейчас мечта осуществляется, мы имеем возможность это увидеть.

Нас точно ждет красивый бой. Это лучшее, что на сегодня есть в этом весе. А Головкина я считаю лучшим вне зависимости от категории. Геннадию тяжело конкурировать с боксерами, рожденными в Америке. Но я думаю, что он заслужил свое нынешнее положение. Это огромная работа его команды, это большой успех. И я горжусь тем, что в Казахстане есть такой великий человек, как Головкин. Однажды, когда начался его бой, я уезжал из Астаны. В этот момент в Казахстане перестали летать самолеты. Все бросили работу и пошли смотреть бой — так велика популярность Геннадия. В эту ночь накал будет не меньше.

СВОЯ КОЛОНКА

Владимир ХРЮНОВ.