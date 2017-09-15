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https://sport.mail.ru/news/boxing/31010335/
15 сентября 2017, 8:55 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин: Я не переживаю по поводу судейства, верю, что всё будет честно

16 сентября в Лас-Вегасе состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> состоится вечер бокса главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
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В преддверии встречи, казахстанец заявил, что его не беспокоит вопрос судейства.

«Я совсем не переживаю по этому вопросу. Я уважаю спорт и я верю в то, что все судьи также уважают бокс. Если что-то пойдёт не так, это будет очень плохо. И это касается не лично меня, а всей истории бокса. Верю, что всё пройдёт честно», — цитирует Головкина Boxingnews24.
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