Головкин: Я не переживаю по поводу судейства, верю, что всё будет честно
16 сентября в
Лас-Вегасе состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В преддверии встречи, казахстанец заявил, что его не беспокоит вопрос судейства.
«Я совсем не переживаю по этому вопросу. Я уважаю спорт и я верю в то, что все судьи также уважают бокс. Если
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter