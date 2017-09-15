Сауль Альварес: Перед сном представляю, как нокаутирую Головкина

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Поединок между боксерами состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

— Каждый вечер я представляю, как нокаутирую Головкина, — цитирует Boxing Scene Альвареса. — Серьезно — каждый вечер, перед тем, как уснуть. Именно для этого я тренировался. Конечно, я не могу предсказать, что это обязательно случиться. Но я готов.