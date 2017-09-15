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https://sport.mail.ru/news/boxing/31009860/
15 сентября 2017, 9:07 | Бокс | Спорт-Экспресс

Сауль Альварес: Перед сном представляю, как нокаутирую Головкина

Мексиканец Сауль Альварес заявил, что собирается нокаутировать чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадия Головкина.

Мексиканец <span class=error>Сауль</span> Альварес заявил что собирается нокаутировать чемпиона мира по версиям WBA IBF WBC и IBO Геннадия <span class=error>Головкина</span>. Увеличить
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Поединок между боксерами состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

— Каждый вечер я представляю, как нокаутирую Головкина, — цитирует Boxing Scene Альвареса. — Серьезно — каждый вечер, перед тем, как уснуть. Именно для этого я тренировался. Конечно, я не могу предсказать, что это обязательно случиться. Но я готов.
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