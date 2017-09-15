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https://sport.mail.ru/news/boxing/31009507/
15 сентября 2017, 8:53 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойя: Альварес заработает не менее $ 50 млн на бою с Головкиным

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил, что поединок с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным принесёт Саулю Альваресу как минимум $ 50 млн.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла <span class=error>Хойя</span> заявил что поединок с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием <span class=error>Головкиным</span> принесёт <span class=error>Саулю</span> Альваресу как минимум 50 млн. Увеличить
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«Давайте я расскажу вам о красоте этого события. Мы ещё не говорили о деньгах, которые заработают бойцы. Продажи трансляций по системе pay-per-view пробью потолок. Билеты на бой были распроданы за восемь дней. Без сомнений, Канело заработает не менее $ 50 млн. Получит кучу денег», — приводит слова де ла Хойи Boxing News 24.
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