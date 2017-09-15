Де ла Хойя: Альварес заработает не менее $ 50 млн на бою с Головкиным
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил, что поединок с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным принесёт Саулю Альваресу как минимум $ 50 млн.
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«Давайте я расскажу вам о красоте этого события. Мы ещё не говорили о деньгах, которые заработают бойцы. Продажи трансляций по системе
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