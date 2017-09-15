Де ла Хойя: Альварес заработает не менее $ 50 млн на бою с Головкиным

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«Давайте я расскажу вам о красоте этого события. Мы ещё не говорили о деньгах, которые заработают бойцы. Продажи трансляций по системе pay-per-view пробью потолок. Билеты на бой были распроданы за восемь дней. Без сомнений, Канело заработает не менее $ 50 млн. Получит кучу денег», — приводит слова де ла Хойи Boxing News 24.