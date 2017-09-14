Российский боксер Липинец 4 ноября в Нью-Йорке проведет бой за титул IBF

Титулом IBF ранее владел американец Теренс Кроуфорд, который победил намибийца Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира. Также пояс данной организации до поражения от Индонго принадлежал россиянину Эдуарду Трояновскому.

«Бой пройдет 4 ноября. Ведем переговоры с Акихиро Кондо», — сказал Вайсфельд.

Главным боем вечера станет поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

В активе Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. На счету Липинца 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.