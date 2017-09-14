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https://sport.mail.ru/news/boxing/31006358/
14 сентября 2017, 16:04 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Липинец 4 ноября в Нью-Йорке проведет бой за титул IBF

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Сергей Липинец 4 ноября в Нью-Йорке проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

Титулом IBF ранее владел американец Теренс Кроуфорд, который победил намибийца Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира. Также пояс данной организации до поражения от Индонго принадлежал россиянину Эдуарду Трояновскому.

«Бой пройдет 4 ноября. Ведем переговоры с Акихиро Кондо», — сказал Вайсфельд.

Главным боем вечера станет поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

В активе Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. На счету Липинца 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.
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