Российский боксер Сергей Ковалев пока не сменил тренера

«Сергей пока не делал никаких заявлений», — сказала она.

Ранее тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон сообщил, что больше не планирует работать со спортсменом. Свой ближайший поединок российский боксер проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 — нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 — нокаутом) и одно поражение.