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https://sport.mail.ru/news/boxing/31001870/
14 сентября 2017, 11:13 | Бокс | Vesti.kz

WBC назвал казахстанского чемпиона мира среди молодежи Али Ахмедова гражданином России

Новоиспеченный чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 22-летний казахстанец Али Ахмедов (9−0, 7 КО) включен в рейтинг организации как гражданин России, передает корреспондент Vesti.kz.

19 августа Ахмедов выиграл в бою с американцем Кертисом Хиллом-младшим (10−1−0, 5 КО) пояс молодежного чемпиона мира по линии WBC, отправив соперника в нокаут. Через три недели, 9 сентября, казахстанец боксировал в Астане и досрочно победил еще одного гражданина США — Джастина Томаса (18−3, 7 КО).

Две уверенные победы помогли Ахмедову закрепится в ТОП-40 классификации организации, расположив его на 38 месте. Но вместо Казахстана возле фамилии спортсмена в скобках указана Россия. В тоже время, среди дополнительных поясов, где Али прописан как молодежный чемпион мира, гражданством Ахмедова «выбран» Казахстан.

Ранее 22-летний казахстанец заявил, что хотел бы встретиться на ринге с сильнейшими боксерами полутяжелого дивизиона — Андре Уордом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном. Для достижения этой цели Ахмедову предстоит пройти многоступенчатый путь в карьере.

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