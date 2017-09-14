WBC назвал казахстанского чемпиона мира среди молодежи Али Ахмедова гражданином России

19 августа Ахмедов выиграл в бою с американцем Кертисом Хиллом-младшим (10−1−0, 5 КО) пояс молодежного чемпиона мира по линии WBC, отправив соперника в нокаут. Через три недели, 9 сентября, казахстанец боксировал в Астане и досрочно победил еще одного гражданина США — Джастина Томаса (18−3, 7 КО).

Две уверенные победы помогли Ахмедову закрепится в ТОП-40 классификации организации, расположив его на 38 месте. Но вместо Казахстана возле фамилии спортсмена в скобках указана Россия. В тоже время, среди дополнительных поясов, где Али прописан как молодежный чемпион мира, гражданством Ахмедова «выбран» Казахстан.

Ранее 22-летний казахстанец заявил, что хотел бы встретиться на ринге с сильнейшими боксерами полутяжелого дивизиона — Андре Уордом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном. Для достижения этой цели Ахмедову предстоит пройти многоступенчатый путь в карьере.