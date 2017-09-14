WBC назвал казахстанского чемпиона мира среди молодежи Али Ахмедова гражданином России
Новоиспеченный чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 22-летний казахстанец Али Ахмедов (9−0, 7 КО) включен в рейтинг организации как гражданин России, передает корреспондент Vesti.kz.
19 августа Ахмедов выиграл в бою с американцем Кертисом
Две уверенные победы помогли Ахмедову закрепится в ТОП-40 классификации организации, расположив его на 38 месте. Но вместо Казахстана возле фамилии спортсмена в скобках указана Россия. В тоже время, среди дополнительных поясов, где Али прописан как молодежный чемпион мира, гражданством Ахмедова «выбран» Казахстан.
Ранее 22-летний казахстанец заявил, что хотел бы встретиться на ринге с сильнейшими боксерами полутяжелого дивизиона — Андре Уордом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном. Для достижения этой цели Ахмедову предстоит пройти многоступенчатый путь в карьере.
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