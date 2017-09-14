Фируза Шарипова весной планирует провести бой в Таразе

Подробнее об этом рассказал ее менеджер Сергей Завилейский.



«Сегодня мы встречались с акимом Жамбыльской области Каримом Кокрекбаевым. За победу над Миленой Колевой и завоевание двух чемпионских титулов он вручил Фирузе ключи от квартиры в Таразе, а также мы поговорили с ним о наших дальнейших планах. Договорились, что в конце апреля — начале мая проведем бой Фирузы Шариповой в Таразе. А перед этим, в конце ноября — начале декабря, Фируза проведет еще один поединок — либо в Алматы, либо в Москве. Скорее всего, это будут бои за титулы чемпионки мира в смежных весовых категориях. Мы планируем, что Фируза в ближайшее время будет действующей чемпионкой в трех весовых категориях. Сама она очень рада возможности выступить на родине, потому что хочет прославить Тараз и Казахстан на весь мир своими победами», — отметил Сергей Завилейский.



Напомним, 26 августа в главном бою на вечере профи-бокса в Астане Фируза Шарипова победила болгарку Милену Колеву и завоевала титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе. Шарипова является первой чемпионкой мира в женском профессиональном боксе из Казахстана.