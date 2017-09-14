Промоутеры Головкина и Альвареса назвали ожидаемые цифры PPV-продаж

По информации Reviewjournal.com, промоутеры надеются, что вечер бокса привлечет от 1,5 до 2 миллиона PPV. Транслировать поединок через систему платных трансляций будут в США и Великобритании. Также его покажут в 400 кинотеатрах Америки.

На самом вечере бокса ожидается аншлаг, так все билеты были распроданы, как заверяют промоутеры, еще за две недели после старта продаж. Ранее сообщалось, что доход от их продажи составил 30 миллионов долларов. По этому показателю он занимает третье место в Неваде, почти вдвое уступив поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором (55 миллионов), который прошел в августе также на T-Mobile Arena.

На кону в поединке будут стоять титулы Головкина, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от «Канело». По времени Астаны бой пройдет утром 17 сентября в воскресенье, подробнее по этой ссылке.